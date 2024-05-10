Жителей российского региона оповестили об угрозе атаки БПЛА Гусев: режим опасности атаки БПЛА введен в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Средства противовоздушной обороны переведены в режим готовности, уточнил он.

Уважаемые жители Воронежской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал глава области.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ информировали, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Московской областями. Атаки со стороны ВСУ были предприняты в ночное время, уточнили в оборонном ведомстве.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что на предприятия в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения беспилотника. По его словам, возгорание было ликвидировано оперативными службами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что российская ПВО отразила атаку дронов, которые направлялись в сторону столицы. Разрушений и пострадавших, предварительно, не было, уточнил градоначальник.