Жителей поселка под Климовском расселят из-за проблем с отоплением Воробьев: жильцам аварийных домов в поселке под Климовском предложат расселение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Климовск и пообщался с жителями поселка Южный, которым пообещал расселение из аварийного жилья, где возникли проблемы с подключением отопления после ЧП, сообщается в Telegram-канале главы региона. Он отметил, что в населенном пункте много старых домов, которые не справляются с большими мощностями.

Сегодня приехал в Климовск, жителям я обещал бывать тут регулярно. Начали с поселка Южный, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска тепла — дома старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение, — говорится в сообщении.

Воробьев рассказал, что в поселке всего 42 дома, при этом только девять из них находятся в хорошем состоянии, их трогать не будут. Оставшиеся 33 жилых здания признаны аварийными, сейчас в них проживает 861 человек.

Собственникам предоставим сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тысяч рублей за квадратный метр. Тем, у кого квартира в соцнайме, можем предложить выкуп этой квартиры, — сказал он.

Губернатор добавил, что в числе вариантов для жителей расселяемых домов также рассматривается покупка другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке и строительство новых многоквартирных домов в Климовске.

Ранее замглавы подмосковного Подольска Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы, из-за которого 176 жилых домов остались без отопления. Также под стражу до 7 марта отправили начальника котельной в Климовске Александра Чикова.