Жителей Подмосковья предупредили о заморозках МЧС: в Московской области ожидаются заморозки до минус 10 градусов 24 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жителей Московской области ожидают заморозки утром и в ночь на пятницу, 24 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России. Согласно прогнозу ФГБУ «Центральное УГМС», на территории региона ожидается похолодание до минус 10 градусов.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 24 мая местами ожидаются заморозки по Московской области до минус 10 градусов, — говорится в публикации.

Жителей региона призвали сохранять бдительность при переходе улиц и дорог, водителям рекомендуется снизить скорость движения на транспорте и отказаться от маневров на дорогах. Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями следует оставаться дома.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют принять меры по защите насаждений, — добавили в МЧС.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян предупредил о смертельно опасных для купания водоемах. В качестве примера он привел канал имени Москвы, где есть судовой ход.