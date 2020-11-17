Жителей Подмосковья предупредили о предстоящей метели

https://static.news.ru/photo/c1a8a064-28d5-11eb-a7eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 19 по 21 ноября в Московской области ожидаются снегопад и метель, сообщили в МЧС. Также в регионе может подняться сильный ветер.

Ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололёд, метель, усиление ветра до 12–20 м/с, — отметили в ведомстве.

Такой прогноз сделали специалисты Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передаёт RNS. Жителям области напомнили, что при налипании мокрого снега следует быть осторожными на улицах, особенно у линий электропередачи, а также закрепить слабо укреплённые конструкции на своих участках.

Во время гололедицы следует аккуратно передвигаться по тротуарам, наступая на всю подошву. Пожилым людям нужно использовать специальную палку или трость.

Во время падения человеку следует присесть, что поможет снизить высоту падения. Водителям лучше не выезжать на дороги на летней резине и внимательно отнестись к соблюдению дистанции.

При порывистом ветре необходимо убрать вещи с балконов и дворов, а машины поставить в гараж или припарковать их подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Как писал NEWS.ru, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на 17 ноября в Москву пришли декабрьские морозы. По его словам, столбик термометра опускался до отметки минус 6,7 градуса, а по области — до минус 10.

Кроме того, синоптики предупредили, что ледяные дожди накроют Центральную Россию в течение ближайших двух суток.