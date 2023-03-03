Жителей Подмосковья напугали парящие в небе беспилотники «Осторожно, Москва»: жители Химок пожаловались на полеты беспилотников

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Жители подмосковных Химок стали массово обращаться в полицию после того, как обнаружили в небе над городом беспилотники, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как оказалось, самодельные дроны запускали участники Федерации авиамодельного спорта России. Таким образом они проводили обкатку инвентаря.

По данным канала, жители Химок увидели непознанные квадрокоптеры недалеко от деревни Поярково. Прибывшие на место сотрудники полиции встретили там в поле 45-летнего мужчину, который проверял БПЛА на готовность к полетам. После проверки спортсмена и его инвентаря он был отпущен.

Авторы «Осторожно, Москва» подчеркнули, что за последние несколько недель жители Московского региона стали чаще жаловаться на полеты беспилотников. Так, заявления в полицию были поданы в Москве, Коммунарке, Щербинке и Коломне.

Накануне в одном из сел в пригороде подмосковной Коломны произошел взрыв, он был слышен во многих районах города. По предварительным данным, взрыв прозвучал около 21:30. На место были отправлены спасательные службы.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что взрыв в Коломне произошел в воздухе. По их словам, речь может идти о беспилотнике, чьи обломки еще не обнаружены. В Министерстве энергетики Подмосковья в свою очередь отметили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работает в штатном режиме, а нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.