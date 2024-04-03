Жителей одного района Санкт-Петербурга испугал резкий звук «Фонтанка»: в Красногвардейском района Петербурга услышали похожий на взрыв звук

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга испугал ночью резкий звук, похожий на взрыв, сообщает «Фонтанка». Как сообщили очевидцы, по предварительным данным, жильцы некоторых домов жаловались на отключение электричества и воды.

В районе 02:52 были слышны взрывы на Пискаревке. В районе Тухачевского нет ни света, ни воды. <...> Сегодня, 03.04.2024, в 02:53 в Красногвардейском районе был слышен взрыв (грохот/хлопок), после чего отключилось электричество и вода в нескольких домах, — пишут читатели.

Портал «78.ru» в свою очередь сообщил, что причина громких звуков не уточняется. Власти не комментируют ситуацию. Информация дополняется.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что целью беспилотников, атаковавших Санкт-Петербург утром 2 марта, был завод по разработке и сборке морских торпед и надводных дронов, который входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Минобороны России эту информацию не комментировало.

24 марта в Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Лондон Молл» на улице Коллонтай после анонимного сообщения с угрозой взрыва. СМИ писали, что неизвестный мужчина заявил о якобы оставленной в здании ТЦ взрывчатке. Эвакуация началась с гипермаркета «Леруа Мерлен». Вскоре полицейские задержали сообщившего о бомбе. Он попал на камеры наблюдения. По данным СМИ, молодой человек не смог объяснить свои мотивы, как и ответить, где находится бомба и есть ли она вообще.