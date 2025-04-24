Жителей одного из городов России оставили без парада Победы В Краснодаре отменили парад Победы из соображений безопасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Администрация Краснодара приняла решение не проводить в этом году парад Победы 9 мая, заявил в ходе 58-го пленарного заседания Законодательного собрания Краснодарского края губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, такая мера была принята из соображений безопасности после обсуждения вопроса с военнослужащими и силовыми ведомствами, передает РБК.

Парада в Краснодаре не будет. <…> Посоветовались с военными, с нашими силовыми структурами и приняли решение — риск исключить, — заявил Кондратьев.

Как уточнил глава Кубани, в Краснодаре практически каждую ночь объявляют опасность атаки беспилотников. Он подчеркнул, что подвергать такой опасности участников парада нельзя. При этом в городе Новороссийске торжественная церемония все же состоится.

Парад Победы был отменен из соображений безопасности и в ряде других российских регионов. В некоторых из них действует особый режим террористической угрозы. В частности, праздничные мероприятия не будут проводиться в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, парад Победы отменили власти Керчи, поскольку там действует «желтый» уровень опасности.