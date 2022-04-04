Жителей Новосибирской области предупредили о риске затопления домов

Около 3700 домов в Новосибирской области рискуют попасть в зону затопления весной во время паводка, заявил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов, передаёт «Сиб.фм». Это произойдёт при худшем сценарии, а так всё необходимое сделано, регион к весеннему паводку готов, заверил он.

Максимальные уровни весеннего половодья на реках Бердь, Иня, Бакса ожидаются ниже нормы; на реках Карасук, Каргат — в пределах нормы; на реках Омь, Тара, Тартас — выше нормы (с превышением от 0,5 до 1 м). В период вскрытия на реке Карасук возможно образование заторов льда, резкие подъёмы уровней воды, выход на пойму, подтопление пониженных участков местности, — сказал Севастьянов на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Травникова.

Также впервые за многие годы были запланированы спрямление и очистка русла реки Карасук, для чего из федерального бюджета направили 8,3 млн рублей. По плану из зоны затопления выведут 203 жилых дома, в которых живут 446 человек.

Ранее угрозу подтопления объявили в районе города Ангарска из-за резкого повышения уровня воды в Ангаре. Такая ситуация к 4 февраля сложилась из-за скопления льда. В районе формирования кромки льда выставили дополнительные водомерные посты.