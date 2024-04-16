Жителей Новосибирской области предупредили о пробуждении медведей Биолог Яновский: из-за паводков под Новосибирском медведи могли выйти из спячки

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Биолог Алексей Яновский предупредил жителей Новосибирской области, что медведи могли выйти из спячки на фоне паводков. В беседе с «КП-Новосибирск» эксперт подчеркнул, что медвежьи берлоги начало подтапливать. Животные могли проснуться, так как им некомфортно находиться в воде.

Как и многие мои коллеги, я склоняюсь к тому, что медведи уже начали выходить из спячки из-за сильных оттепелей и, соответственно, паводка. Медвежьи берлоги стало подтапливать, животным стало неприятно спать в воде, они начали выбираться наружу, — отметил биолог.

По его словам, медведи спят чутко. Они не цепенеют в холодное время года и даже могут рожать во время спячки. Медвежата в такой ситуации питаются молоком спящей матери. Обычно в Новосибирской области медведи выходят из спячки к концу апреля. Как уточнил биолог, для хищников сейчас голодное время. Они не могут найти ягоды или орехи. Из-за этого медведи начинают разорять муравейники и являются угрозой для людей.

Сейчас для проснувшихся медведей голодное время. Они не могут найти ягоды, орехи или хотя бы зелень, как это происходит в более теплый сезон. Они разоряют муравейники, едят буквально все подряд. Появиться голодные звери могут где угодно. Новосибирцам нужно быть начеку, даже несмотря на то, что для НСО медведи довольно редкий вид, — заключил Яновский.

В Зианчуринском районе Башкирии ранее заметили семью из трех медведей. Животные отправились на поиски еды после зимней спячки. На опубликованных кадрах видно, как мать-медведица выстраивает маршрут и устремляется по нему, а двое ее детенышей пытаются за ней угнаться.