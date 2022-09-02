Жителей Новосибирска призвали не покупать продукты в уличных киосках Мэр Новосибирска Локоть призвал горожан не покупать продукты в уличных киосках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал горожан не покупать фрукты и овощи в уличных киосках, чтобы помочь в борьбе с нелегальной уличной торговлей. По словам градоначальника, власти ежедневно занимаются этой проблемой, однако продавцы их игнорируют, поэтому новосибирцы должны перестать приносить им прибыль, пишет «Сиб.фм».

Мы со своей стороны каждый день занимаемся этой работой. Но, к сожалению, те, кто торгует, не слушает наши запретительные команды. Помочь в борьбе с нелегальными торговцами могут сами новосибирцы — нужно просто перестать покупать у них​, — сделал заявление мэр.

Локоть подчеркнул, что в центре внимания сейчас находится площадь Калинина. На ней скоро появится памятная стела «Новосибирск — город трудовой доблести», поэтому территорию нужно срочно привести в порядок и очистить от уличной торговли. Городничий убежден, что нелегальные киоски с едой уродуют в целом вид всего города.

В одном из магазинов Новосибирска продавец ранее насильно запер девятилетнего мальчика в холодильном складском помещении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преступления. По версии следствия, сотрудника магазина разозлило то, что ребенок попросил убрать просроченные продукты с витрины.