Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях

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Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения со стрельбами в районе морского порта 2 февраля, заявили в администрации Новороссийска. Отмечается, что в ходе мероприятий в городе могут быть слышны громкие звуки. Жителей и гостей Новороссийска призывают сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.

Представители пресс-службы городской администрации подчеркнули, что стрельбы будут проводиться в два этапа. Мероприятия пройдут в период с 11:00 до 15:00 по местному времени, а также с 17:00 до 21:00. Отмечается, что военные учения направлены на проверку практических действий военнослужащих.

Сегодня с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб, — говорится в сообщении.

В конце января Североатлантический альянс начал активную фазу крупнейших со времен холодной войны учений, получивших название Steadfast Defender 2024. В них задействованы десятки тысяч военнослужащих, а также сотни единиц военной техники из 32 стран НАТО. По мнению политолога Александра Перенджиева, Альянс организовал учения с целью еще больше нагнетать обстановку вокруг России и доказать свою силу. Кроме того, НАТО может руководствоваться и коммерческими интересами.