Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с директором Мурманского торгового порта Павлом Олейником ситуацию с количеством угольной пыли в столице региона, сообщает «МК в Мурманске». Как отметил руководитель региона, проблема с выбросами в последнее время стала особенно острой, поэтому необходимо найти решение, которое защитит граждан от выбросов без остановки работы порта.
Как объяснил Олейник, причиной проблемы является перевалка сыпучих марок грузов в порту. С февраля их прием приостановлен, в настоящее время идут переговоры об изменении места погрузки.
Хотим сделать так, чтобы к нам эти грузы вообще не приходили, — отметил директор порта.
Он добавил, что система пылеподавления, установленная в порту, работает в полную силу, однако при увеличении количества грузов этих мощностей, очевидно, не хватает.
Ранее Андрей Чибис поручил региональной прокуратуре, минприроды и надзорным ведомствам провести проверку по факту загрязнений.
Между тем Мурманская область вошла в тройку лидеров антирейтинга по количеству случаев экстремально высоких загрязнений пресных водоемов в 2023 году. Первую строчку заняла Свердловская область, за ней следует Подмосковье.