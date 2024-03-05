Жителей Мурманска решили избавить от пыли Губернатор Чибис: в Мурманске необходимо решить проблему угольной пыли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с директором Мурманского торгового порта Павлом Олейником ситуацию с количеством угольной пыли в столице региона, сообщает «МК в Мурманске». Как отметил руководитель региона, проблема с выбросами в последнее время стала особенно острой, поэтому необходимо найти решение, которое защитит граждан от выбросов без остановки работы порта.

Как объяснил Олейник, причиной проблемы является перевалка сыпучих марок грузов в порту. С февраля их прием приостановлен, в настоящее время идут переговоры об изменении места погрузки.

Хотим сделать так, чтобы к нам эти грузы вообще не приходили, — отметил директор порта.

Он добавил, что система пылеподавления, установленная в порту, работает в полную силу, однако при увеличении количества грузов этих мощностей, очевидно, не хватает.

Ранее Андрей Чибис поручил региональной прокуратуре, минприроды и надзорным ведомствам провести проверку по факту загрязнений.

Между тем Мурманская область вошла в тройку лидеров антирейтинга по количеству случаев экстремально высоких загрязнений пресных водоемов в 2023 году. Первую строчку заняла Свердловская область, за ней следует Подмосковье.