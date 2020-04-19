Жителей Мордовии обяжут носить маски в магазинах и в транспорте

https://static.news.ru/photo/2ae3d8a6-8263-11ea-b793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Мордовии намерены ужесточить меры по противодействию распространению COVID-19, обязав носить маски покупателей в магазинах и пассажиров в общественном транспорте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики, ужесточение противоэпидемического режима в Мордовии объясняется ежедневным приростом заболевших коронавирусной инфекцией. Его связывают с прибывшими из-за пределов республики.

В 80% выявленных случаев — это результат контактов с заражёнными, приехавшими из Москвы, Московской области, других регионов, — цитирует агентство главу Мордовии Владимира Волкова.

В республике вводится обязательное ношение защитных масок при пользовании общественным транспортом и при посещении магазинов. При этом обеспечивать покупателей индивидуальными средствами защиты должны будут владельцы торговых организаций.

Как писал NEWS.ru, эксперты назвали регионы, где сложнее всего будет справиться с коронавирусом и его последствиями. Это Северный Кавказ, Забайкалье, Мордовия и Марий Эл.