Хакеры призвали жителей Крыма эвакуироваться с полуострова Развожаев: украинцы перехватили сигнал радиостанции в Крыму и заявили об эвакуации

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Набережная Севастополя

Жители Крыма получили сообщение по радио об эвакуации с полуострова из-за перехвата сигнала украинскими хакерами, заявил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что если бы эвакуация проходила на самом деле, об этом бы говорилось в эфире всех теле- и радиоканалов, кроме того, сработала бы уличная система оповещения. Глава региона уточнил, что сейчас в Севастополе все спокойно.

Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь. В случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно. И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые. В городе все спокойно, — написал Развожаев.

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Ранее Развожаев сообщил, что утром 22 марта надводные беспилотники ВСУ попытались ударить по Севастополю. По его словам, служащие Черноморского флота смогли отбить атаку. В результате обстрелов никто не пострадал, подчеркнул он. Из-за взрывов в одном здании в Севастополе были выбиты стекла.

По данным Telegram-канала SHOT, в момент взрывов беспилотник-разведчик США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря и взял курс на базу в Италии. Минобороны России эту информацию не комментировало.