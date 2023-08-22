Жителей Крыма предупредили об утилизации боеприпасов Советник главы Крыма Крючков заявил об утилизации боеприпасов 22 августа

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Специальные службы Крыма проведут ряд мероприятий по утилизации боеприпасов на территории полуострова, рассказал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. По его словам, боеприпасы начнут уничтожать в 13:00 неподалеку от села Вольное Джанкойского района и поселка городского типа Октябрьское.

Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. <...> Возможны звуки взрывов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, — написал Крючков.

По словам советника главы Крыма, утилизация боеприпасов также будет проходить в Старом Крыму. Она начнется в 11:00 и закончится в 13:00. Кроме того, аналогичные мероприятия пройдут в селе Багерово с 10:00 до 17:00.

Мероприятия по уничтожению боеприпасов также проводились в Крыму 16 августа. По словам Крючкова, тогда они утилизировались в селе Перекоп, городском округе Армянск, а также в поселке Багерово Ленинского района Крыма. В Кировске боеприпасы были утилизированы 10 августа.

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