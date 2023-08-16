Жителей Крыма предупредили о массовых подрывах взрывоопасных предметов Крючков предупредил о звуках взрывов из-за подрывов взрывоопасных предметов

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В ряде населенных пунктов Крыма 16 августа будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, звуки взрывов могут услышать жители в городе Старый Крым, селах и поселках Вольное, Октябрьское, Перекоп и Багерово.

Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: село Вольное, Джанкойский район с 15:00 до 17:00, поселок городского типа Октябрьское с 13:00 до 15:00, город Старый Крым с 11:00 до 13:00, село Перекоп, горокруг Армянск с 10:00 до 14:00, поселок Багерово, Ленинский район с 10:00 до 18:00, — написал Крючков.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Крючков предупреждал жителей полуострова об утилизации боеприпасов. Он отметил, что звуки взрывов могли быть слышны в городе Старый Крым, в поселках Кировское, Октябрьское и населенных пунктах Ленинского района. До этого он сообщал, что громкие звуки, которые слышали жители Старого Крыма 9 августа, были вызваны утилизацией боеприпасов на полигоне. Более детальную информацию он не огласил. Кроме того, советник главы Крыма также уведомлял о звуках взрывов в Джанкое и поселке Октябрьское. Произошедшее он связал с утилизацией боеприпасов в селе Вольном.