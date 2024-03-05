Жителей Крыма научат спасать дельфинов «Школа спасения дельфинов» заработала в Крыму

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В Крыму начала работать «Школа спасения дельфинов», в которой местных жителей научат оказывать помощь млекопитающим, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу туристического портала полуострова. Как уточнила представитель центра «Безмятежное море» Анна Русецкая, дельфины не застрахованы от инфекционных заболеваний и отравлений. Кроме того, происходят ситуации, когда детеныши остаются без матери.

Они, как и человек, не застрахованы от тяжелой инфекции, воспаления легких, отравлений, а еще детеныши могут остаться без кормящей мамы, — пояснила Русецкая.

Занятия будут проводиться бесплатно. Поучаствовать в них могут школьники, студенты и взрослые. Волонтеры объяснят, что делать в случае обнаружения выброшенного на берег дельфина, как помочь ему до приезда специалистов и какие причины могут быть у такого поведения млекопитающего. В рамках лекций эксперты продемонстрируют все манипуляции на манекенах.

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