В Красноярске 40 человек эвакуировали из горящей многоэтажки

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Пожарные спасли 40 жителей многоэтажного дома в Красноярске после возникшего в нем возгорания, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, огонь охватил балконы с 8-го по 10-й этаж. К тушению пожара привлекли 33 человека личного состава и свыше 15 единиц спецтехники. Позднее огнеборцам удалось полностью потушить возгорание.

В пресс-службе подчеркнули, что внутри горящей многоэтажки работали три звена газодымозащитной службы. Их основной задачей было спасение людей. Всего из дома было эвакуировано 40 человек, в том числе пятеро детей. При этом отмечается, что четыре человека эвакуировали по автолестнице, остальных вывели по лестничным маршам при помощи самоспасателей. В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации пожара помимо автоцистерн применялась автолестница с высотой установки 50 м, автомобиль — база газодымозащитной службы, позволяющий огнеборцам оперативно менять баллоны со сжатым воздухом. Всего привлекались 33 человека личного состава, 16 единиц техники. <...> В 08:50 пожар ликвидирован, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в подмосковной деревне Марусино загорелось двухэтажное здание. Жертвами пожара стали четыре человека, в том числе двое детей. Еще две женщины пострадали, у одной из них диагностирован термический ожог верхних дыхательных путей.