Жителей Красноярска пригласили на очное шествие «Бессмертного полка» Власти Красноярска назвали фейком информацию об очном марше «Бессмертного полка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Красноярске неизвестные распространили листовки о проведении шествия «Бессмертный полк» в очном формате, несмотря на запрет властей, пишет «Подъем» со ссылкой на мэрию. Городская администрация уже обратилась в правоохранительные органы.

Это фейк. У нас акция «Бессмертный полк», как и во всей стране, будет проходить в онлайне. Правоохранительные органы проверяют источник этой информации. Мы обратились к правоохранителям, администрация города. Там есть всякие предположения, — объяснили в мэрии.

На листовках сказано, что шествие якобы стартует 9 мая в 10:00. Горожан попросили взять с собой портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также цветы, чтобы возложить к памятникам.

Ранее депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, что акция «Бессмертный полк» сменила формат из соображений безопасности. Она подчеркнула, что мероприятия в память о ветеранах Великой Отечественной войны будут проходить и дальше, чтобы напомнить всем о подвигах советских солдат.

Депутат Госдумы Яна Лантратова, в свою очередь, заявила, что шествие «Бессмертного полка» стоит перенести со Дня Победы на июль или сентябрь. С такой инициативой она обратилась к зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву.