Жителей Красноярска напугал разгуливавший по улицам медведь

Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Железнодорожного района Красноярска ночью позвонили в полицию и рассказали о разгуливающем по городу медведе, сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД. Сотрудники полиции приехали на место, однако хищника не обнаружили. По камерам видеонаблюдения было установлено, что зверь ушел в сторону парка «Гремячая грива». Поиски животного продолжаются.

Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь, — говорится в сообщении.

Это был не первый звонок от жителей Красноярска о медведе-шатуне за последнюю неделю. 20 октября горожане сообщили о хищнике, которого заметили на территории местного кладбища. На его поиски отправили наряд полиции. В администрации города посоветовали жителям воздержаться от посещения кладбища. При этом отменять похоронные процессии не стали.

До этого сообщалось, что в Уфе спасатели отловили куницу, которая пробралась по канализационным трубам в одну из квартир города и разгромила ее. Уфимец обнаружил беспорядок по возвращении домой. Куница в этот момент забилась в угол и громко рычала на хозяина жилья.