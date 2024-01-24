Жителей Красногорска «прокатили с ветерком» на маршрутке с выбитым стеклом «Осторожно, Москва»: жителей Красногорска развозила маршрутка с выбитым стеклом

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Жителей города Красногорска развозила маршрутка, заднее стекло на которой полностью отсутствовало, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, о ситуации узнали в Минтрансе и заявили, что в окно бросил камень некий гражданин. Водитель был намерен закончить поездку, однако пассажиры уговорили его продолжить рейс, уточнили в ведомстве.

Со слов очевидцев, в районе метро Пятницкое шоссе произошел хлопок, предварительно, бросили камень. Водитель проинформировал, что сходит с маршрута по техническим причинам. Пассажиры очень настаивали на том, чтобы водитель завершил рейс в утренний час пик. На что водитель не смог им отказать и принял решение о перевозке, — передает канал сообщение Минтранса.

Сами жители подмосковного города и близлежащих деревень жалуются, что автобусы, как правило, приезжают переполненные, а очередь тянется на много метров. Кроме того, водители могут высаживать даже детей, если оплата не проходит по карте, а перевести на личный номер нет возможности, отметили они.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки в Нижнем Тагиле побил девочку. Спор начался в транспорте и продолжился на улице, а видео с потасовкой появилось в Сети. После этого Следственный комитет организовал проверку.