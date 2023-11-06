Жителей Керчи предупредили о грядущем уничтожении взрывоопасного предмета

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В районе улиц Орджоникидзе и Толстого в Керчи запланировано уничтожение взрывоопасного предмета, сообщил глава администрации Святослав Брусаков в Telegram-канале. Он призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Силами полиции и Росгвардии сегодня будет уничтожен взрывоопасный предмет в районе улиц Орджоникидзе и Толстого. Убедительная просьба соблюдать спокойствие, — написал Брусаков.

Ранее Министерство обороны сообщило об ударе по судостроительному заводу в Керчи со стороны Вооруженных сил Украины. Подразделения ВСУ выпустили по российскому региону 15 крылатых ракет. В результате атаки один из находившихся на заводе кораблей получил повреждения. Силами противовоздушной обороны были сбиты 13 снарядов.

Военный корреспондент Юрий Котенок тем временем сообщил о попытке украинской армии нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, в районе Керчи звучали взрывы. Военкор добавил, что атака была отражена, мост не получил повреждений. Задымление он назвал результатом падения обломков перехваченной ракеты. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.