Жителей и гостей Сочи предупредили о смерчах с выходом на сушу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Сочи сохраняется опасность возникновения смерчей в море с выходом на сушу. Местным жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, сообщается на сайте администрации города. В мэрии отметили, что в ближайшие двое суток в Сочи прогнозируется малооблачная погода. В ночное время возможны дожди.

Тем не менее не ослабевают ветровые нагрузки, сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и выхода их на сушу. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды, — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что ликвидация последствий ЧС в Лазаревском районе продолжается. В работах задействованы более 300 человек и 80 единиц техники. По уточнённым данным, в зону подтопления попали 14 поселений. Кроме того, возобновились поиски четверых пропавших. К ним привлечены свыше ста человек и 26 единиц техники, включая вертолёт и катера.

В ночь на 24 июня из-за обильных осадков в Сочи река Чемитокваджи вышла из берегов, в результате чего на город обрушились три селя, один из которых унес в море два автомобиля. По предварительным данным, в машинах находились семь человек, включая троих детей. Спасён только один человек и найдены тела двоих погибших.