Жителей еще одного региона России предупредили о риске затопления МЧС спрогнозировало подтопление нижней части Южно-Сахалинска

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В нижней части Южно-Сахалинска ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, дорог и отдельных хозяйственных объектов, говорится в пресс-релизе областного МЧС. По информации ведомства, уровень воды поднимется в реке Сусуе, а в регионе сохраняется риск чрезвычайных ситуаций, особенно на железнодорожных переездах.

14 апреля и в последующие сутки на реках южных районов Сахалина прогнозируются подъемы уровней воды, выходы воды на пойму; ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска, — сообщили в МЧС.

От паводков в этом году пострадали свыше 30 регионов России. Наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской области, где введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения.

За прошедшую ночь в Оренбурге произошло затопление жилого комплекса «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал, вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральской и Потехина. Работа оренбургской котельной «Трикотажная фабрика» остановлена, тепло и горячая вода не подаются в 12 домов из-за подтопления. По данным властей, вода за сутки подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге.