Жителей Ейска призвали не бояться звуков взрывов Власти Ейска предупредили горожан о саперных мероприятиях 29 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Ейска не следует волноваться из-за звуков взрывов, которые можно будет услышать 29 ноября, заявили в пресс-службе городской администрации. Власти города отмечают, что в этот день будут проводиться саперные мероприятия, в рамках которых военные уничтожат взрывоопасные предметы. Горожанам рекомендовано сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Жители и гости города! В течение дня ожидаются работы военных саперов. Будут проведены взрывные работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Просьба сохранять спокойствие и не реагировать на сообщения неофициальных источников, — говорится в сообщении.

В Туапсе 30 ноября будет проведена проверка системы экстренного оповещения населения. В рамках проверки будет звучать голосовое оповещение по громкой связи и будут включены сирены. Ожидается, что проверка начнется в 10:00 по московскому времени.

Ранее с аналогичным призывом к жителям Севастополя обратился губернатор города Михаил Развожаев. Он предупредил горожан о военных учениях на полигоне, расположенном в районе Казачьей бухты. В рамках учений военные будут выполнять упражнения с применением стрелкового оружия. Развожаев подчеркнул, что обстановка в Севастополе остается спокойной.