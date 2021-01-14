Жителей Буйнакска провакцинируют от гепатита А после массового отравления

https://static.news.ru/photo/22e73c5c-5660-11eb-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

После массового отравления в дагестанском Буйнакска местных жителей провакцинируют от гепатита А. Об этом сообщила врио министра здравоохранения республики Татьяна Беляева.

По её словам, 14 января в городе начнётся фагирование населения, введение в организм препарата против кишечных заболеваний, а также вакцинация от гепатита А.

Беляева рассказала, что за прошедшие сутки было выписано из больниц 26 человек, из которых 16 — дети. Состояние у всех лёгкой и средней тяжести, сообщает «Интерфакс».

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. По последним данным, за медицинской помощью с обратились 115 человек. В больницы города госпитализированы 83 человека, в том числе 69 детей. В связи с массовым пищевым отравлением детей следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело.

Сотрудники Буйнакской ЦРБ диагностировали у потерпевших острую кишечную инфекцию. Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует лечение пациентов. По её поручению в Буйнакске начато проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага.

Как писал NEWS.ru, в связи с произошедшим в городе на день закрыли детские сады. Для обеспечения населения водой в город были направлены водовозы.