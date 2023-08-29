Жителей района в Брянской области попросили спуститься в укрытия Жителей Климовского района попросили спуститься в укрытия из-за обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Жителей Климовского района Брянской области попросили спуститься в укрытия из-за обстрела ВСУ, сообщает местная администрация в соцсети «ВКонтакте». При этом в районном центре Климово звучат сирены.

Внимание! Климовский район подвергается обстрелу. Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия! Не игнорируйте тревогу! — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое. По его словам, было зафиксировано два прилета. Пострадавших в результате атаки нет, жилые дома и хозпостройки не повреждены. Однако после обстрела перебита линия электропередачи.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела поселка Климово со стороны ВСУ есть погибшие, еще пять человек пострадали. Кроме того, повреждены здания, в том числе административные, а также нарушено электроснабжение села. Он уточнил, что украинские военные вели обстрел из реактивных систем залпового огня. До этого Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать регион с помощью беспилотника. Аппарат был сбит силами ПВО.

Накануне глава Брянской области сообщал, что ВСУ нанесли удар по приграничному населенному пункту Кирилловка на юго-западе Брянской области. Он отметил, что в результате артиллерийского обстрела были повреждены четыре дома. Частично было нарушено энергоснабжение.