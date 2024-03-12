Жителей Брянска предупредили о профилактических действиях силовиков Богомаз: в Брянской области проводятся мероприятия по предупреждению терактов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Брянской области проводят предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению терактов, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Губернатор призвал жителей области отнестись с пониманием к действиям силовиков. Богомаз также призвал граждан соблюдать спокойствие.

Уважаемые земляки! Сегодня правоохранительными ведомствами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие! — написал глава области.

Ранее Александр Богомаз сообщил, что над Брасовским районом Брянской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

11 марта журналисты сообщали о задержании в Калужской области студента, который, как утверждается, планировал совершить теракт в здании районного суда. По данным СМИ, преступление носит религиозный характер.