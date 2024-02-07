Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, а находящихся на улице граждан — спуститься в укрытие.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Пороз в Белгородской области. По словам Гладкова, для атаки украинские войска использовали дрон-камикадзе. В результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших среди мирных жителей нет.

До этого под обстрел украинской армии также попало белгородское село Новая Таволжанка. Различные повреждения получили четыре частных домовладения, также посекло один автомобиль. Никто не пострадал.

Кроме этого, утром ВСУ атаковали поселок Шебекино в Белгородской области. В ходе обстрела пострадали два человека. Под удар попала стоянка промышленного предприятия, было посечено осколками 10 автомобилей и пробита кровля в одном из цехов.