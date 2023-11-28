Жителей 15 регионов России предупредили об угрозе штормового ветра ВНИИ ГОЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов РФ

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

На текущей неделе может быть нарушено жизнеобеспечение населения в 15 регионах России, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Причиной станут штормовой ветер скоростью до 30 метров в секунду и сильные осадки. Как уточнили специалисты, в отдельных местах может выпасть до 25 миллиметров снега или дождя.

На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, ненастье ожидается в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Республике Крым, Ростовской, Ленинградской, Новгородской областях, на Чукотке и в ряде других регионов страны.

Ранее Минэнерго России сообщило, что около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за непогоды в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Аварийные службы работают в усиленном режиме, на местах ЧП задействованы 680 бригад.

Также стало известно, что Берингово море вышло из берегов и затопило аэропорт административного центра Олюторского района на севере Камчатки. По данным СМИ, взлетно-посадочная полоса оказалась под водой. Самолетное сообщение с муниципалитетом было прервано. По словам главы МЧС края Сергея Лебедева, сейчас вода уже отступила.

А чуть ранее разрушительный ураган также пронесся по улицам Барнаула. Из-за штормового ветра оказались повреждены некоторые здания и автомобили. На опубликованных кадрах видно, как с дома слетела облицовка. Припаркованную у здания машину при этом засыпало кусками бетона.