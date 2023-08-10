Житель Югры по ошибке выстрелил в подростка во время охоты на гусей

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Житель Югры по ошибке выстрелил из ружья в 15-летнего подростка, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа. Инцидент произошел на реке Северная Сосьва, где мужчина охотился на гусей. В результате происшествия ребенок был госпитализирован.

По предварительным данным, 8 августа 2023 года, в вечернее время, местный житель, находился на реке Северная Сосьва вблизи деревни Кимкьясуй. Через некоторое время мужчина увидел плавающих у берега гусей, он произвел выстрел из охотничьего ружья. Однако по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Следователи намерены дать оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению полномочий по контролю за владельцами оружия.

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Местные жители рассказали, что территория недостроя ничем не огорожена, поэтому дети туда ходят постоянно. Они также выразили надежду, что из-за случившегося на опасную зону обратят внимание.