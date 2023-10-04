Житель ЯНАО «заминировал» школу и распространил «мануал по скулшутингу»

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Неизвестный житель Ноябрьска в ЯНАО утром 3 октября прислал на почту одной из школ сообщение о минировании, передает Telegram-канал Baza. В нем он также указал, что является администратором некоего канала, где подробно описываются этапы нападения на школу. Там же он опубликовал «мануал по скулшутингу», говорится в публикации.

После сообщения о минировании оперативники проверили 14 школ города. Ни в одной из них взрывные устройства найдены не были. Следователи в это время изучали публикации с Telegram-канала россиянина, и больше всего их заинтересовала инструкция по стрельбе в школах. В ней автор рассказывал, где взять оружие, как сделать взрывное устройство и скрыться от силовиков.

В настоящий момент полиция вычисляет личность автора канала. Ему грозит два уголовных дела за ложное сообщение о теракте и экстремистскую деятельность.

Ранее сообщалось, что два школьника поссорились в чате из-за компьютерной игры Counter Strike. Это привело к «минированию» школ и детских садов. По данным Baza, один из мальчиков позвонил в полицию и сообщил о взрывных устройствах от имени другого. Из-за конфликта школьников были эвакуированы почти 800 человек.