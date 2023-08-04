Житель Воронежа перерезал горло возлюбленной и бросил ее в подъезде

Житель Воронежа жестоко расправился с возлюбленной, перерезав ей горло, сообщил Telegram-канал «112». После убийства молодой человек бросил бездыханное тело девушки в подъезде, говорится в публикации.

Происшествие случилось в одном из домов на улице Лидии Рябцевой. По данным канала, девушка возвращалась домой с работы. У подъезда ее уже ждал бывший возлюбленный, которого она ранее отвергла. У погибшей девушки осталась восьмилетняя дочь.

Telegram-канал SHOT уточнил, что девушка работала фитнес-инструктором. Соседи утверждают, что не слышали каких-либо криков из подъезда в момент происшествия.

Полиция разыскивает молодого человека уже вторые сутки. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кызыле мужчина зарезал бывшую возлюбленную в оживленном центре города. Он нанес девушке несколько ножевых ранений, после чего попытался сбежать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Хабаровске тем временем местная жительница зарезала своего партнера. Она ударила мужчину не менее девяти раз в ходе конфликта, причиной которого стали разные взгляды на жизнь.

В скорую помощь позвонила подруга обвиняемой. В полиции женщина признала свою вину частично. По словам россиянки, она нанесла погибшему шесть ударов. Теперь ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.