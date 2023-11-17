Житель Воронежа с бомбой отомстил бару за плохой алкоголь Житель Воронежа бросил в бар взрывчатку из-за непонравившегося алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель бара в Воронеже бросил в сторону сотрудницы заведения взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Как отмечается, женщина получила незначительные травмы. Злоумышленника вскоре задержали. Он объяснил свой поступок тем, что в заведении продавали некачественное спиртное.

Мужчина зашел в питейное заведение, расположенное на Московском проспекте, и бросил в сторону продавца техническое устройство, которое сдетонировало. После чего скрылся с места происшествия. Продавец получила незначительные телесные повреждения, — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина с криком «Там бомба» бросил гранату Ф-1 с запалом на территорию поликлиники и скрылся. Боеприпас находился в пакете, который неизвестный перебросил через забор на территорию медучреждения. Специалисты определили, что граната была без взрывчатых веществ.

До этого при взрыве гранаты в ходе бытовой ссоры в Ставропольском крае пострадали четыре человека. Местный житель устроил ссору с посетителями ресторана «Gogoль». Во время словесной перепалки он бросил им под ноги предмет, похожий на гранату, после чего прогремел взрыв.