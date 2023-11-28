Житель Вологодской области получил срок за подготовку теракта Вологжанин получил три года тюрьмы и девять лет колонии за подготовку теракта

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Второй Западный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Вологодской области к 12 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Часть этого срока он будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание — в колонии.

Приговором Второго Западного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина был завербован группировкой National Socialism/White Power (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и получал от нее инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также приобретал навыки обращения с огнестрельным оружием. Совершить теракт волгожанин намеревался в сентябре 2022 года. Для этого он обследовал два участковых пункта полиции и прилегающие территории на предмет путей подхода и наличия камер видеонаблюдения. Реализовать замысел ему помешали силовики.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержан 30-летний безработный мужчина, который планировал поджог танкового училища в Казани и серию диверсий на железной дороге в республике. При обыске у него были обнаружены компоненты для создания самодельных взрывных устройств, а также переписка с членами легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).