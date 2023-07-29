Житель Волгограда напился, устроил стрельбу и угрожал полицейским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Волгограда устроил стрельбу в городе в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «Волгоград № 1». По его информации, мужчина открыл огонь по автомобилю Skoda Fabia, находясь за рулем Audi Q8. Позднее нарушителя задержали сотрудники ДПС.

Как уточнил канал, стрельбу 40-летнего волгоградца заметили полицейские, находившиеся на дежурстве. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако сотрудникам ДПС удалось его найти. У водителя Audi Q8 обнаружили травматический пистолет «Глок».

На опубликованных кадрах видно, как пьяный мужчина неоднократно оскорбляет правоохранителей и угрожает им. Его доставили в местное отделение полиции. В отношении нарушителя составили административный протокол. Кроме того, волгоградца арестовали на пять суток за сопротивление при задержании.

Ранее в Волгограде пьяный священник пытался убежать от полиции после того, как спровоцировал аварию на дороге. Мужчина угрожал сотрудникам правопорядка, что перейдет в ислам, если они его не отпустят. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Волгоград № 1», видно, что россиянин пытается убежать в то время, как полицейский держит его за наручники.