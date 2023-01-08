Во Владивостоке водитель выстрелил в охранника парковки из-за утери талона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в нападении на охранника автопарковки, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в Telegram. Мужчина не смог найти талон на оплату парковки и в ходе ссоры выстрелил в охранника из аэрозольного пистолета. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Инцидент произошел на парковке около торгового центра на улице Русской. Как рассказали в полиции, между водителем и охранником парковки возник конфликт из-за потери парковочного талона, необходимого для оплаты — сначала мужчина отказывался оплачивать штраф за утраченный талон, однако все же передал необходимую сумму, после чего выстрелил в охранника и скрылся.

Полицейские задержали стрелявшего, им оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Аэрозольный пистолет «Пионер» у мужчины изъяли. Автомобилиста заключили под стражу.

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