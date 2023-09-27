Житель Владивостока поджег окно военкомата SHOT: мужчина поджог здание военного комиссариата во Владивостоке и сбежал

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал SHOT сообщил, что во Владивостоке мужчина попытался поджечь здание военного комиссариата. Облив одно из окон здания горючей жидкостью, мужчина сбежал, отмечает канал.

SHOT пишет, что инцидент произошел в военкомате Первомайского района города. Как сообщает канал, поздно вечером мужчина подошел к учреждению, достал бутылку, облил стеклопакет горючей жидкостью, поджег его и после этого сбежал. Пламя быстро погасло — по словам очевидцев, это произошло в течение пяти минут, отмечает SHOT.

Канал сообщает, что оплавленный стеклопакет обнаружили утром сотрудники комиссариата и вызвали полицию. SHOT уточнил, что прибывшие силовики нашли на месте преступления стеклянную бутылку с остатками жидкости. Telegram-канал пишет, что сейчас специалисты изучают ближайшие камеры видеонаблюдения и разыскивают поджигателя.

Ранее во Владивостоке был задержан подросток, который готовился к поджогу одного из военных комиссариатов города. Согласно данным следствия, молодой человек прошел двухмесячное «обучение», где его готовили к реализации террористических актов. «Курс» обвиняемый нашел в интернете.

Принимая решение о его прохождении, юноша руководствовался радикальными политическими взглядами, неприязнью к СВО и действующей власти. Молодого человека заключили под стражу на срок до 9 ноября.