Житель Урала набросился на девочку после отказа уступить место в трамвае В Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку в трамвае после отказа уступить место

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку в трамвае, сообщает e1.ru. Пассажир потребовал от ребенка уступить ему место, но получил отказ, после чего обрушил на нее с потоком нецензурной брани и ударил по голове.

После отказа очень долго и громко нецензурно выражался, после чего наотмашь, со всей дури ударил ее. Благо девочке удалось удержаться на ногах, в противном случае травмы могли бы быть куда серьезнее. Удар пришелся в ухо, — рассказала пассажирка.

Кондуктор, по словам женщины, не вмешивался в происходящее. Однако в том же трамвае ехал сотрудник полиции, который защитил ребенка. На агрессора написали заявление.

Ранее 55-летний пьяный вахтовик из Ингушетии ударил ребенка в магазине, пояснив, что принял его за манекен. Удар оказался достаточно сильным, чтобы сбить пострадавшего с ног. На ситуацию сразу же отреагировала мать малыша, которая оттолкнула нападавшего. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

До этого в Нижегородской области арестовали женщину, которая ударила трехмесячного младенца головой об пол, а после попыталась добить ребенка ногой. В момент инцидента задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее подозревают в попытке убийства.