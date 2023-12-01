Россиянин зарезал собутыльника, обматерившего его «за спиной» Житель Улан-Удэ зарезал знакомого за нецензурные слова в свой адрес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Улан-Удэ был задержан по подозрению в убийстве знакомого, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. Мужчине уже были предъявлены обвинения. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что зарезал собутыльника из-за того, что тот обматерил его «за спиной».

По предварительным данным, 28 ноября обвиняемый находился дома у приятеля. В компании знакомых они отмечали день рождения одного из них. Когда задержанный пошел спать в соседнюю комнату, он услышал, что именинник нецензурно о нем отзывается. Тогда мужчина взял в руки нож и ударил обидчика в шею, после чего ушел спать. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Труп 38-летнего мужчины с резаной раной на шее обнаружили 29 ноября в квартире на улице Трубачеева. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Двоим жителям Хабаровска и Октябрьского района Амурской области ранее предъявили обвинение в убийстве хозяина и работника пасеки. Установлено, что подозреваемые сожгли их тела. По предварительным данным, задержанные в состоянии алкогольного опьянения проникли в дом предпринимателя, украли деньги и оружие, после чего застрелили 66-летнего мужчину, а затем нанесли повреждения пасечнику.