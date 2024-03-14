Житель Улан-Удэ забил соседа поленом, потратил деньги с его карты и сдался

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю, забившему насмерть соседа поленом и потратившему деньги с его банковской карты, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ. Сообщается, что ранее судимый мужчина сам сдался правоохранителям.

Как сообщили в пресс-службе, тело 53-летнего погибшего было обнаружено вечером 10 марта в его доме. Также на месте происшествия находился еще один мужчина, он был госпитализирован с многочисленными травмами. Задержанный рассказал, что пришел в гости к соседу и стал распивать с ним алкоголь в компании еще одного мужчины. Через некоторое время между участниками застолья вспыхнула ссора, обвиняемый схватил полено и нанес удары соседу и его гостю. Затем он взял у потерпевших телефоны, банковскую карту и покинул место преступления.

Один из мужчин в результате полученных травм скончался на месте, второй пришел в себя и вызвал помощь. Обвиняемый в течение следующего дня оплатил с похищенной карты покупки, а затем добровольно явился в органы с повинной. Он заключен под стражу.

Ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 11,5 года колонии строгого режима за жестокое убийство родной бабушки и ряд других преступлений. В прокуратуре Хабаровского края отметили, что мужчина ранее уже был судим за кражи и грабежи.