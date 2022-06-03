Житель Улан-Удэ нашёл в ромовой бабе кусок тряпки

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Житель Улан-Удэ нашёл в ромовой бабе кусок тряпки, сообщает «МК в Бурятии». Кто-то из комментаторов в Сети предположил, что она попала в продукт, когда протирали бак для смешивания.

Меня вывернуло наизнанку. Это ужас! — возмутился мужчина в соцсетях.

Ему посоветовали отнести сладость в магазин и винить не продавца, а производителя, который допустил попадание инородного предмета в еду. Также выяснилось, что другие жители Улан-Удэ находили в продуктах железные детали, в напитках — плесень, а кто-то вовсе 50 рублей в пачке чипсов. На них счастливчик купил бутылку газировки.

Омские врачи ранее рассказали о странных находках внутри пациентов. Например, у 20-летнего жителя Омска во время флюорографии обнаружили инородное тело возле сердца. Им оказался подсвечник от свечи в праздничном торте, который омич случайно проглотил в состоянии алкогольного опьянения.

Другой житель Омска решил проглотить пружины, лампочку и батарейки, так как голоса в голове заявили, что таким образом предметы соединятся и человек будет «светиться изнутри». Ещё один омич 15 лет прожил с чертёжным пером — рейсфедером в мягких тканях. Он признался, что давно повздорил с девушкой, которая ударила его этим предметом. Рана быстро затянулась, а перо осталось внутри человека.