Житель Уфы уснул рядом с машиной, на которую упал с девятого этажа Mash: житель Уфы выжил после падения с девятого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Уфы выпал из девятого этажа, пробил собой припаркованный у дома автомобиль и остался жив, сообщил Telegram-канал Mash Batash. По его информации, после приземления молодой человек лег спать рядом с пострадавшим транспортом.

Молодой человек по имени Александр выпал из окна случайно. Как уточнил канал, он вышел на балкон во время вечеринки с друзьями. Как именно он выпал, не уточняется, однако известно, что после падения уфимец слез с машины, свернулся рядом калачиком и уснул. Его разбудил мимо проходящий таксист.

Мужчина безуспешно попытался выяснить, самостоятельно ли молодой человек выпрыгнул из окна, после чего вызвал врачей и полицию. Сотрудники скорой помощи констатировали, что россиянин получил всего несколько ушибов и царапин.

Ранее житель Москвы погиб при падении с седьмого этажа на улице Айвазовского, выпрыгнув из окна, когда начался пожар. Возгорание было ликвидировано в течение получаса прибывшими на место сотрудниками пожарной службы. Из дома эвакуировали четырех человек, проживающих на восьмом этаже.