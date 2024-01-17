Житель Удмуртии порвал лицо новой знакомой бутылкой из-под шампанского В Удмуртии задержали подозреваемого в нападении на женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Глазова в Удмуртии изуродовал лицо посетительнице кафе бутылкой из-под шампанского в ходе пьяной ссоры, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Пострадавшую госпитализировали с рваной раной лицевых мышц, а нападавшего поместили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Полицейские установили, что 30-летняя женщина повздорила с компанией мужчин, с которой познакомилась в кафе и распивала алкоголь. В ходе ссоры подозреваемый взял пустую бутылку из-под шампанского и ударил новую знакомую по голове. После этого он скрылся с места преступления,

В результате проведенных мероприятий участковым уполномоченным полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 24-летний неработающий житель г. Глазова. Следственным отделом МО МВД России «Глазовский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело по факту нападения уроженца Азербайджана на участника спецоперации с молотком. Следователи устанавливают детали инцидента и проводят допросы.