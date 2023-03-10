Житель Тюмени захватил заложника в магазине и грозился зарезать его

Фото: uralgvard/t.me

Сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого в Тюмени

В Тюмени мужчина с ножом захватил заложника в магазине и грозился зарезать его, сообщает в Telegram пресс-служба Уральского округа Росгвардии. В связи с этим здание было оцеплено сотрудниками полиции и Росгвардии, вскоре мужчина был задержан, а заложник освобожден. По факту произошедшего ведется проверка. В Сети появились кадры с захватом заложника.

Инцидент произошел в ночь на 10 марта в одном из круглосуточных магазинов на улице Александра Протозанова в Тюмени. В полицию обратились местные жители, которые увидели, как мужчина приставил другому к шее нож и грозился расправиться с ним. Сотрудники СОБР Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой и освободили заложника, а злоумышленника задержали. Мотивы преступления не называются.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Помещение обследуется специалистами инженерно-досмотровой группы ОМОН Росгвардии со служебными собаками, — добавили в Росгвардии.

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