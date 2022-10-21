Житель Тюмени забил до смерти четырехмесячную дочь

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Житель Тюмени забил до смерти четырехмесячную дочь, сообщили в региональном управлении СК России. Перед этим он нанес несколько тяжелых травм матери ребенка.

Инцидент произошел в ночь на 21 октября. Пьяный тюменец находился дома вместе со своей девушкой и младенцем. Внезапно между сожителями возникла ссора, переросшая в драку. Мужчина сначала избил женщину, а затем нанес несколько ударов маленькой дочери.

От полученных повреждений, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался, а женщине оказывается медицинская помощь, — сообщили в СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и покушения на убийство матери младенца, предусмотренное п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Иволгинском районе Бурятии приговорили к 9,5 года колонии строгого режима 37-летнего мужчину, пытавшегося убить мать и ее двоих детей с особой жестокостью. Преступник хотел сжечь их заживо.