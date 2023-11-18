Житель Тюмени «кормил» младенца грудью и снимал на видео Следователи проверяют жителя Тюмени, который давал младенцу сосать грудь

Следователи организовали проверку после появления в Сети видео с жителем Тюмени, который давал сыну сосать грудь, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Сейчас с родителями младенца работают специалисты органов опеки.

В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

Мужчина публиковал видеоролики с маленьким сыном, которого называл Иисусом, в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На некоторых записях он перерезает пуповину у ребенка и демонстрирует мешок с плацентой, который хранит в холодильнике. По словам тюменца, роды проходили дома, а мальчик появился на свет без левой кисти. После публикации видео несколько человек написали жалобы в органы опеки и полицию.

Ранее в Москве родители решили провести десятимесячному сыну обрезание на дому, из-за чего ребенок попал в реанимацию. Супруги нашли в интернете специалиста, который может сделать операцию, однако во время процедуры у младенца началось кровотечение.