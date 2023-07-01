Житель Токмака погиб под обстрелами ВСУ Оперслужбы Запорожской области сообщили о смерти жителя Токмака после обстрелов ВСУ

Фото: МО Украины

Один человек погиб под обстрелами ВСУ города Токмак Запорожской области, сообщают в Telegram оперативные службы региона. По их данным, еще один человек получил ранения, также при нападении были повреждены жилые дома. Представители оперслужб отметили, что удары наносились из американских РСЗО HIMARS.

Сегодня, около 15:50 ВСУ совершили обстрел Токмака. По предварительным данным, обстрел велся из РСЗО Himars. В результате обстрела один человек погиб и один получил ранения. Повреждены пять жилых домов, — говорится в сообщении.

Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что в результате атаки пострадали также пятеро детей. сейчас они находятся под присмотром врачей.

26 июня оперативные службы города Токмак также сообщали об обстрелах со стороны украинских военных. По их данным, один из снарядов попал по объекту электросетей, из-за чего в городе частично пропали свет и мобильная связь.

До этого сообщалось, что мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.