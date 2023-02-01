Житель Тобольска приготовил из свиньи холодец и три дня мучился от боли Жителю Тобольска достали из-под языка проволоку, которая попала в его рот с холодцом

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Лор областной больницы в Тобольске вытащила из-под языка мужчины трехсантиметровую проволоку, передает пресс-служба Минздрава. Пациент поступил в приемное отделение с острой болью в горле, которую терпел три дня. По его словам, недомогания начались сразу после того, как он поел холодца, самостоятельно приготовленного из доморощенной свиньи.

По словам пациента, боль в горле он почувствовал после употребления холодца, который он приготовил самостоятельно из домашней свиньи. Предположительно животное задело проволоку ногой и та осталась в ней, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обнаружить инородное тело глубоко под языком удалось только на рентгеновском снимке. Врач смогла достать проволоку с помощью зеркала на телескопической рукоятке и длинного зажима.

Ранее художник Никас Сафронов отравился вялеными томатами. Спустя полтора часа после употребления закуски он побледнел, у него начались боли в животе, за которыми последовала рвота. По пути в больницу ему стало еще хуже, и на каталке его довезли до реанимации, после чего промыли желудок, поставили капельницу и сделали уколы.