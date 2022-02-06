Житель Татарстана открыл стрельбу по соседям из-за уборки снега

В поселке Салмачи под Казанью полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседке, передаёт «360». По словам самойженщины, конфликт произошёл из-за спора об уборке территории.

Ребята, сегодня возле моего дома в меня стреляли. Стрелял мой сосед, — сообщила жительница поселка.

Женщина продемонстрировала повреждённые во время происшествия стекла её автомобиля.

Подозреваемый в стрельбе не унимался даже после прибытия полиции. В их присутствии он продолжал оскорблять соседей и спрашивал кому отдать магазин.

Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Один из соседей рассказал, что попытался остановить стрелявшего, вступив с ним в бой. Но когда завязалась драка, к ним подбежал ещё один мужчина и ударил его по голове.

Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР направила в правительство и Верховный суд РФ проект закона, который расширяет права россиян на защиту жилища «от любого преступного посягательства». Парламентарии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов предлагают внести изменения в Уголовный кодекс в части пределов необходимой обороны.